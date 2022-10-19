Уничтожил склад ВСУ: Минобороны рассказало о новых героях СВО

Они проявили мужество

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военных, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса.

Сержант Владислав Дягилев, действуя в составе расчёта машины РСЗО, прицельным огнём уничтожил вражеский зенитно-ракетный комплекс, два автомобиля и до 20 националистов.

Командир отделения артиллерийской бригады старший сержант Денис Рябенко точным выстрелом из гаубицы лично уничтожил склад ВСУ с боеприпасами и до 20 радикалов.

Ефрейтор Сергей Николаев обнаружил группу украинских диверсантов, готовивших нападение на колонну наших десантников. Сергей вступил в неравный бой и, уничтожив пятерых боевиков, обратил остальных националистов в бегство, передает "ТВ Центр".

Ефрейтор Виктор Назаров прямо под шквальным огнём противника оказывал неотложную помощь раненым и эвакуировал пострадавших сослуживцев в безопасное место. Благодаря смелости Виктора были спасены жизни десятков наших военных.

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