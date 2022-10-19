На учебных полигонах продолжается подготовка мобилизованных

Танкисты вспоминают тонкости управления техникой

На учебных полигонах в регионах нашей страны продолжается боевая подготовка россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. В Самарской области они отрабатывают навыки стрельбы из АК-74, пулеметов, гранатометов и снайперских винтовок, сообщает "ТВ Центр".

На Сахалине проходят стрельбы танкистов. Те, кто служил в танковых войсках, сейчас вспоминают тонкости управления техникой и изучают современные приемы ведения боев.

В Амурской области проходит слаживание мотострелков. В Калининградской области стреляют расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" и минометов.

В центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области для мобилизованных военнослужащих организовали медицинские занятия. Сотрудники Новосибирского медуниверситета делятся навыками оказания помощи раненым.

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