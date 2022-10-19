Зеленский уволил кровожадного посла Украины в Казахстане

Астана потребовала, чтобы дипломат покинул страну

Петр Врублевский уволен с должности посла Украины в Казахстане. Подписанный украинским президентом Владимиром Зеленским указ появился после скандальных заявлений посла с призывом убивать как можно больше русских.

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", — говорится в документе, опубликованном на сайте украинского лидера.

Ранее Врублевский выложил в соцсети видео со своим участием, где он заявляет, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Украинского дипломата вызвали в МИД Казахстана, где выразили протест в связи с высказываниями. Позже появились сообщения, что посол Украины по требованию властей Казахстана покинул страну 8-го сентября, передает РИА Новости.

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