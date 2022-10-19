ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский уволил кровожадного посла Украины в Казахстане

08:17
  • среда
  • 19 октября 2022

Астана потребовала, чтобы дипломат покинул страну

Петр Врублевский уволен с должности посла Украины в Казахстане. Подписанный украинским президентом Владимиром Зеленским указ появился после скандальных заявлений посла с призывом убивать как можно больше русских.

Призывавший "убивать русских" посол Украины покинул Казахстан
Посол Украины извинился за свои высказывания о русских

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", — говорится в документе, опубликованном на сайте украинского лидера.

Ранее Врублевский выложил в соцсети видео со своим участием, где он заявляет, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Украинского дипломата вызвали в МИД Казахстана, где выразили протест в связи с высказываниями. Позже появились сообщения, что посол Украины по требованию властей Казахстана покинул страну 8-го сентября, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.