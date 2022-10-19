Жителей Херсона призвали эвакуироваться и не мешать маневрам военных

Объявлено о скором начале битвы за город

Жителям Херсона посоветовали покинуть город. Областной центр, как и другие города правобережной части региона, может попасть под обстрелы украинских войск во время скорого наступления, к которому готовятся ВСУ.

"Херсон не является исключением - он может, как и Донецк, тоже попасть под обстрелы. А Херсон – это концентрация большого количества людей. Мы будем отбивать любые контратаки. Только надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных", - заявил в Telegram замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Решение об организованном перемещении населения области на левый берег Днепра принято для безопасности мирного населения, чтобы избежать жертв, заявил ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления, в связи с чем принято решение об эвакуации гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

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