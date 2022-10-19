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Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах из-за мобилизации

08:55
  • среда
  • 19 октября 2022

Уровень одобрения заявок опустился до минимальных значений

Российские банки после начала специальной военной операции стали чаще отказывать в выдаче кредитов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бюро кредитных историй "Скоринг Бюро".

Уровень одобрения кредитных заявок на ипотеку за 3 недели снизился на 13,7 п.п. до уровня 59,1%. Основное снижение пришлось на начало октября, отмечает издание.

В кредитах наличными доля одобренных запросов снизилась на 4 п.п., до 31%; в кредитных картах – на 7 п.п., до 20%, в автокредитах – на 5 п.п., до 24%.

Уровень одобрения заявок на ипотеку, необеспеченные ссуды и POS-кредиты (кредиты, выдаваемые в торговых точках) на 10 октября оказался минимальным с марта 2022 года. По автокредитам и кредитным картам были достигнуты исторически низкие уровни.

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