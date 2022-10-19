Удар ВСУ обесточил Энергодар

Разрушено здание администрации города
ВСУ нанесли удар по Энергодару. В результате обстрела из американской РСЗО HIMARS повреждены здание администрации и мост при въезде в город.
"Киевские неонацисты совершили террористический акт, направленный против мирных жителей города Энергодар. Террористы нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS", - сообщила пресс-служба городской администрации.
Уточняется, что обстрел города начался в ночь на среду. Американскими ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры. Коме моста при въезде в город повреждена подстанция "Луч", Энергодар частично обесточен. По данным пресс-службы, пострадавших нет, восстановительные работы начнутся в ближайшее время, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"