Удар ВСУ обесточил Энергодар

Разрушено здание администрации города

ВСУ нанесли удар по Энергодару. В результате обстрела из американской РСЗО HIMARS повреждены здание администрации и мост при въезде в город.

"Киевские неонацисты совершили террористический акт, направленный против мирных жителей города Энергодар. Террористы нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS", - сообщила пресс-служба городской администрации.

Уточняется, что обстрел города начался в ночь на среду. Американскими ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры. Коме моста при въезде в город повреждена подстанция "Луч", Энергодар частично обесточен. По данным пресс-службы, пострадавших нет, восстановительные работы начнутся в ближайшее время, передает РИА Новости.

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