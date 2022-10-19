В крупных городах Украины вновь объявили воздушную тревогу

Выведена из строя энергетическая инфраструктура

Сирены воздушной тревоги не смолкают во многих крупных городах Украины. Из разных регионов страны продолжают приходить сообщения о взрывах и масштабных повреждениях на объектах энергосистемы.

Так, в Днепропетровской области, в результате серии ударов выведена из строя энергетическая инфраструктура в Никопольском и Криворожском районах. Власти сообщают о перебоях со светом и нарушенном водоснабжении в ряде населенных пунктов.

Информация об обстрелах критически важных элементов украинской электросети поступает сегодня также из Сумской, Полтавской, Черниговской областей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"