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ВС России готовят Херсон к серьезной обороне

11:43
  • среда
  • 19 октября 2022

Мирных жителей эвакуируют

Улицы в Новой Каховке изрыты воронками. Осколками насквозь пробиты трансформаторные станции, высотки, дома в частном секторе. Досталось даже местному стадиону. ВСУ ночью обстреляли город из американских реактивных установок "Хаймарс". Ранены как минимум два человека.
Жители Херсона получили СМС с призывом к срочной эвакуации

В Новой Каховке и на одноименной ГЭС националисты планируют беспрецедентную провокацию. Как говорят военные, ВСУ собираются ударить по плотине, разрушить защитные сооружения и затопить населенные пункты ниже по течению. Сейчас все объекты станции под усиленной охраной.

К серьезной обороне российская группировка готовит и областной центр. Из Херсона эвакуируют мирных жителей. А в самом городе инженерные подразделения возводят мощную фортификационную линию. На окраинах, улицах и целых кварталах возводят ДОТы, прокладывают траншеи и обустраивают огневые точки. Именно Херсон в ближайшие дни может стать главным направлением удара ВСУ. Запад требует от Киева хоть каких-то успехов на фронте.  И поэтому нацисты стягивают на этот участок едва ли не все резервы - живую силу, бронетехнику и артиллерию.

Херсонский участок ежедневно прощупывают диверсионно- разведывательные группы националистов. Пытаются найти слабые места. Зайти в тыл. Но каждый раз эти вылазки пресекает российский спецназ. Бойцы вместе со снайперами выходят наперерез диверсантам. Подбираются скрытно. И ликвидируют националистов встречным огнем. Выстрелов почти не слышно. В этом бою из бесшумных винтовок спецназовцы уничтожили шестерых боевиков. Остальные сбежали.

Еще одно направление, где высока вероятность прорывов ВСУ - Запорожская область. Этой ночью националисты нанесли удар по Энергодару из систем залпового огня и гаубиц. Снаряды повредили здание администрации и объекты гражданской инфраструктуры. Взрывы прогремели рядом с Запорожской АЭС. Сразу после артподготовки боевики попытались в очередной раз высадить на берегу десант. Но лодки с диверсантами вовремя заметили. Завязался бой. Ожесточенная перестрелка продолжалась несколько часов. В итоге нападение отбито.

Системы управления и связи националистов подавляют комплексы радиоэлектронной борьбы. В воздухе беспилотник ставит помехи. И через несколько минут в радиусе 30 километров у боевиков уже не работает ни один телефон. Блокированы все сотовые сети. А, главное, по количеству засеченных активных сим-карт удается выяснить, куда противник стягивает крупные силы.

В Донбассе союзные войска вытесняют боевиков из Артемовска и Соледара. С огромными потерями националисты отступают. Но командование ВСУ сдавать эти города категорически не хочет. И перебрасывает на донецкий фронт все новые резервы. Только накануне, как говорят ополченцы, на это направление было отправлено более 2,5 тысячи радикалов. Большинство - иностранные наемники.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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