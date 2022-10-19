На территории Донбасса возводятся сотни масштабных объектов

В первую очередь, возводят дома и объекты социальной инфраструктуры

Более 600 тысяч квадратных метров жилья построят в Мариуполе за четыре года. Разрушенные города Донбасса восстанавливают после украинских обстрелов. Работа идёт полным ходом. 30 российских регионов взяли шефство над отдельными территориями. Привлекли десятки тысяч специалистов.

Эта палатка - бывший кабинет хирурга в городской больнице Волновахи. С конца зимы Виталий Новиков принимал пациентов сначала в подвале. А затем в этом палаточном городке.

"Нормально. Капало только вот тут. Через дымоход. Тазик стоял на столе", - говорит он.

Теперь всё это воспоминания - врач-хирург одним из первых переезжает в новое здание. Первый корпус Волновахской больницы только что сдан. Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа спешили передать его до холодов. По очереди в теплое помещение переедут и все остальные медицинские специалисты, которые пока из-за потока людей работают как раньше.

На протяжении нескольких месяцев врачи здесь ведут прием в палатках. Например, там находится невропатолог. А здесь - окулист. Здесь же ЛОР врач. Здесь же делают электрокардиограмму. Очереди пациенты ждут на улице. А за медицинским картами они вынуждены приходить вот сюда (см. видео). Этот школьный автобус - регистратура.

Перевод всех специалистов в капитальное здание - это только первый шаг. Здесь восемь корпусов больницы ремонтируется или отстраивается с ноля. "Здесь было здание. Но оно не подлежит восстановлению. Его полностью разобрали. И от фундамента начали строить заново. Здесь полностью будет рентген – служба", - рассказала директор городской больницы в Волновахе Ирина Панасенко.

И таких масштабных строек на территории Донбасса - сотни. В Мариуполе сдали еще три дома - жители города получат ключи от 250 квартир. Восстанавливаются и другие объекты. Здание центрального рынка было сожжено и частично разрушено. Сейчас каменщики отстраивают заново поврежденные конструкции, а маляры закрашивают чёрный от гари потолок. Заявки на торговлю здесь уже оставили более 200 предпринимателей.

Дорога из Мариуполя в Донецк сейчас активно восстанавливается. Здесь работают строительные бригады из разных городов России. Делают на совесть - разбитый асфальт срезается фрезой, а затем в несколько слоёв укладывается новое покрытие - и так на протяжении 120 километров - от Азовского моря до столицы ДНР. А в Донецке коммунальщики готовят к зиме новую технику. Москва передала городу более 160 машин.

"Москва всегда оказывала помощь именно Донецку. И всегда у нас были братские отношения. Сейчас эта связь только укрепилась. Она приняла более масштабный характер", - рассказал Анатолий Прилепский, заместитель начальника МУП ДРСУ Донецка.

Вся эта техника нужна для уборки улиц и восстановления города, который ежедневно страдает от обстрелов со стороны ВСУ. Впрочем, разве можно этим запугать Донбасс, который теперь возрождается заново вместе с Россией.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Николай Мурашов. "ТВ Центр".

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