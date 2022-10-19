Европе предрекли гражданские войны из-за энергокризиса

В ЕС растет напряженность

Вашингтон в попытке остановить рост цен на бензин распродаёт запасы нефти. На торги выставят ещё 15 миллионов баррелей из стратегического резерва. Как ожидается, сегодня об этом объявит Министерство энергетики США. В Европе, где ситуация ещё хуже, набирает обороты протестное движение. Новые беспорядки во Франции. Из-за всеобщей забастовки в Париже серьёзные перебои в работе транспорта.

Десятки человек задержаны, девять полицейских ранены - таков итог только одного дня массовых протестов во Франции. После объявления общенациональной забастовки на улицы вышли уже не только работники энергетики - сотрудники почти всех отраслей. Люди требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Среди сотен тысяч протестующих немало радикалов, которые принялись громить магазины и банки. Полиция ответила крайне жестко.

В США, которые во многом и подвигли Европу к происходящему, теперь анализируют ситуацию. И в целом делают это верно. Обозреватель издания The American Conservative Ласло Бернат Веспреми считает, что перебои с поставками продовольствия и теплоснабжением, а также периодические отключение электричества и мобильных сетей ведут к непредсказуемым последствиям, вплоть до гражданских войн в европейских странах:

"Наиболее развитые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских столкновений зимой, включая уличные протесты и демонстрации, из-за высоких цен на энергоносители... Пока невозможно предсказать, насколько масштабным будет недовольство в обществе и к чему оно приведет, однако протесты и гражданские беспорядки выглядят неизбежными. В ряде европейских стран эти процессы уже начались".

По мнению Веспреми, все последние годы политики игнорировали социальный распад Западной Европы, в то время как там нарастали кризисы - миграционный, экономический, связанный с ковидом, наконец, энергетический. При этом Европа ведет себя как больной, который намерен самоотключиться от систем жизнеобеспечения. А это уже летальный исход. Так здравомыслящие люди видят положение вещей из-за океана. А вот как его оценивают в самом Евросоюзе.

"Европа - это сад. Мы создали этот сад. Все здесь работает. Это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. Большая часть остального мира - это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад. Поэтому нужно беречь свой сад", - заявил Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Это Жозепп Боррель рассказал, выступая перед студентами Европейской дипломатической академии. И они, вероятно, его поняли. А вот миллионы простых граждан ЕС наверняка хотели бы поподробнее узнать, в каком таком саду они живут, в то время, как их жизнь теперь все больше походит на джунгли - в которых, правда, мало света и почти нет тепла.

Боррель позднее за это высказывание извинился, но, как говорится, осадочек остался. Не привыкать делать двусмысленные заявления и президенту Байдену. Как и принимать спорные решения с далеко идущими и последствиями. В последнее время его рейтинг скатился до минимальных за все время правления 40 процентов. Но для главы Белого дома сейчас важнее исход промежуточных выборов в Конгресс. И чтобы как-то успокоить волнения в обществе на фоне энергетического кризиса, американская администрация решила продать 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. На какое-то время рост цен это, скорее всего, сдержит. Вот только нефтяные запасы страны и так уже сократились до минимума с 1984 года.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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