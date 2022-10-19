КНДР провела артиллерийские стрельбы в ответ на действия Сеула

Ранее Южная Корея начала совместные маневры с США и Японией

Серьёзное предупреждение для Сеула. Так в Пхеньяне назвали артиллерийские стрельбы, которые произвели военные КНДР. Сотни снарядов запустили в сторону Жёлтого и Японского морей. Боеголовки упали в буферной зоне, не затронув территорию соседа. В Южной Корее назвали действия КНДР нарушением межкорейского соглашения.

Ранее Сеул начал совместные манёвры с США и Японией. В них участвуют сухопутные войска, флот и авиация. Среди прочих, отрабатываются навыки противодействия ядерной и ракетной угрозе со стороны КНДР, сообщает "ТВ Центр".

В рамках учений в приграничных районах запустили десятки снарядов реактивных систем залпового огня. В Пхеньяне это посчитали открытой провокацией.

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