Сотни жителей Ейска вернулись в свои квартиры после ЧП с Су-34

В семи подъездах подано электричество

300 жителей дома, на который упал Су-34 в Ейске, вернулись в свои квартиры, сообщили в среду в местной администрации. Продолжает работу один пункт временного размещения. Разбившийся самолёт восстановят, чтобы провести экспертизу и выяснить точные причины трагедии. На месте крушения работает уборочная техника. Коммунальные службы начали расчищать территорию.

Эвакуаторы вывозят обгоревшие и оплавленные машины. Военные специалисты проверяют строительный мусор на наличие мелких обломков самолета. На месте работают более 30 дворников.

Уже во вторник жильцы неповрежденных подъездов начали возвращаться в свои квартиры. Сегодня дома ночевали уже более сотни семей. В семи подъездах есть электричество, горячая и холодная вода, возобновлена подача газа. С сегодняшнего дня включают отопление.

Валентина Анатольевна из второго подъезда, домой пока не пускают. Так и ходит в тапочках, халате и куртке – все, что успела взять во время эвакуации. "Вот я так и хожу уже третий день. Ребята быстро стучали, сказали - выходите, берите документы. Было очень задымлено. Я на 8 этаже живу, вот поэтому быстро спускалась с лестницы, главное не упасть, чтобы дойти. Уже на третьем этаже меньше был дым", - рассказала она.

Татьяна Васильевна спускалась с 9 этажа. Работали лифт и свет, но все уже окутал дым – безопаснее было идти по лестнице. Женщина не только спустилась сама, но и успокоила молодежь.

Штаб помощи пострадавшим развёрнут рядом с поврежденным домом. Здесь сейчас выдают гуманитарную помощь и оформляют выплаты.

В результате крушения истребителя Су-34 погибли 15 человек, пострадали более 40. В Ейске объявлен трёхдневный траур. Организацию похорон местные власти взяли на себя.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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