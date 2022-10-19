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Сотрудники МЧС спасли двух бобров в Тульской области

12:12
  • среда
  • 19 октября 2022

Тревогу забили местные жители

В Тульской области сотрудники МЧС провели необычную операцию по спасению двух бобров. Животные угодили в старый пустой колодец и не смогли самостоятельно выбраться, отмечает "ТВ Центр".

Их заметили местные жители и вызвали спасателей, которые подогнали машину и с помощью пожарных рукавов наполнили яму водой. Благодаря чему бобрам удалось освободиться. Причём, один из них смог справиться быстрее, второму же потребовалось больше времени и дополнительная помощь людей. А освободившись, млекопитающие тут же поспешили к пруду.

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