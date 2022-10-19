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Жители Херсона получили СМС с призывом к срочной эвакуации

09:18
  • среда
  • 19 октября 2022

Информацию подтвердили в экстренных службах

Жители Херсонской области получили СМС с предписанием срочной эвакуации. Необходимость переезда объясняется угрозой обстрелов со стороны ВСУ.

Жителей Херсона призвали эвакуироваться и не мешать маневрам военных
Жителям Херсонской области помогут переехать в любой регион России

"Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 07:00 автобусы от речпорта на левый берег", - приводит содержание рассылки ТАСС.

В экстренных службах региона подтвердили достоверность информации, в сообщении указан также указан телефонный номер для связи. Ранее необходимость эвакуации обосновал в обращении к жителям замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что масштабное наступление ВСУ может начаться в ближайшее время.

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