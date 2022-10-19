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Глава МАГАТЭ восхитился знаниями Путина о Запорожской АЭС

10:11
  • среда
  • 19 октября 2022

Гросси назвал Путина уверенным человеком

Главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси поразила осведомленность Владимира Путина о положении дел на Запорожской АЭС. Об этом он заявил в интервью аргентинскому телеканалу Telefe.

"Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности", — сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ также назвал Путина уверенным человеком.

"Он уверен в том, что делает. Он глубоко убежден [в свой позиции]", - добавил Гросси (цитата по ТАСС).

Встреча Рафаэля Гросси и Владимира Путина прошла 11 октября. Российский лидер заявил, что Москва сохраняет приверженность идее о нераспространении военных ядерных технологий.

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