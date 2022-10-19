Глава МАГАТЭ восхитился знаниями Путина о Запорожской АЭС

Гросси назвал Путина уверенным человеком
Главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси поразила осведомленность Владимира Путина о положении дел на Запорожской АЭС. Об этом он заявил в интервью аргентинскому телеканалу Telefe.
"Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности", — сказал Гросси.
Глава МАГАТЭ также назвал Путина уверенным человеком.
"Он уверен в том, что делает. Он глубоко убежден [в свой позиции]", - добавил Гросси (цитата по ТАСС).
Встреча Рафаэля Гросси и Владимира Путина прошла 11 октября. Российский лидер заявил, что Москва сохраняет приверженность идее о нераспространении военных ядерных технологий.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"