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Десант ВСУ предпринял попытку захвата Запорожской АЭС

09:46
  • среда
  • 19 октября 2022

Атаковали на десятках катеров

Десант ВСУ предпринял очередную попытку захвата Запорожской АЭС. Силы спецопераций планировали высадку с 30 катеров в Энергодаре, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Пресечена попытка высадки речного десанта около Запорожской АЭС
ВСУ начали подготовку к десанту на Запорожскую АЭС

"Предварительно, не менее трех десятков катеров пытались высадиться в Энергодаре. Это силы спецопераций. Они тренируются захватывать критически важные объекты, а таковым у нас является Запорожская АЭС. Был бой, попытка пресечена", - приводит слова Рогова ТАСС.

Ранее сообщалось о ночном обстреле Энергодара со стороны ВСУ. Американские ракеты HIMARS повредили мост на въезде в город и подстанцию "Луч", в результате город был частично обесточен.

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