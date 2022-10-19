Десант ВСУ предпринял попытку захвата Запорожской АЭС

Атаковали на десятках катеров

Десант ВСУ предпринял очередную попытку захвата Запорожской АЭС. Силы спецопераций планировали высадку с 30 катеров в Энергодаре, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Предварительно, не менее трех десятков катеров пытались высадиться в Энергодаре. Это силы спецопераций. Они тренируются захватывать критически важные объекты, а таковым у нас является Запорожская АЭС. Был бой, попытка пресечена", - приводит слова Рогова ТАСС.

Ранее сообщалось о ночном обстреле Энергодара со стороны ВСУ. Американские ракеты HIMARS повредили мост на въезде в город и подстанцию "Луч", в результате город был частично обесточен.

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