Снаряд угодил в один из объектов инфраструктуры Белгорода

Разрушения незначительные

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе по объекту инфраструктуры.

"Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города", - написал губернатор в своем telegram-канале.

На месте работают оперативные службы, они устраняют последствия обстрела. О каком именно объекте инфраструктуры идет речь, Гладков не уточнил.

Ранее СМИ сообщили о срабатывании системы ПВО в Белгороде.

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