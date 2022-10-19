Снаряд угодил в один из объектов инфраструктуры Белгорода

Разрушения незначительные
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе по объекту инфраструктуры.
"Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города", - написал губернатор в своем telegram-канале.
На месте работают оперативные службы, они устраняют последствия обстрела. О каком именно объекте инфраструктуры идет речь, Гладков не уточнил.
Ранее СМИ сообщили о срабатывании системы ПВО в Белгороде.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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