Давление падает: в Москву пришли дожди

Пока осадков немного

Небольшие дожди ожидаются в среду в столице. Небо над Москвой закрыли облака, воздух к середине дня прогреется до плюс 11 градусов, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Будет преобладать облачная погода с небольшими дождями. Максимальные температуры придутся на середину дня, составят плюс 8-10 градусов, а в столичном регионе мы обещаем всего плюс 6-11", - приводит комментарий синоптика РИА Новости.

В столице подует северный ветер, он усилится до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление падает, к вечеру 19 октября оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба.

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