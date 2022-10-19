В Херсоне началась эвакуация жителей на левый берег Днепра

ВСУ готовит наступление на город

В Херсоне началось организованное перемещение жителей правобережья на левый берег Днепра.

Как сообщает ТАСС, для эвакуации жителей были запущены паромы. Они перевозят людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань. Там же развернут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки.

Ранее сегодня власти Херсона рекомендовали жителям покинуть город. Как заявлял ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, решение об организованном перемещении населения области на левый берег Днепра принято для безопасности мирного населения, чтобы избежать жертв в случае начала наступления ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"