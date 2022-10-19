Матвиенко поручила уравнять выплаты мобилизованным

Разница недопустима

Российские сенаторы подготовят предложения по организации системы выплат мобилизованным. Поручение первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку и вице-спикеру Николаю Журавлеву дала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

"Я дала поручение… вместе с комитетом палаты по обороне и безопасности разобраться с системой выплат. Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима", - заявила Матвиенко на заседании Совфеда.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что недопустима также задержка выплат. Сенаторам поручено разобраться и "отработать" эту тему, передает ТАСС. Матвиенко также отметила, что ритейлеры завышают цены на необходимую мобилизованным гражданам амуницию - при том, что никаких оснований для повышения цен в Совфеде не видят.

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