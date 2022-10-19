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Боррель извинился за слова о "джунглях" вокруг Европы

11:09
  • среда
  • 19 октября 2022

Метафору "неправильно истолковали"

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель извинился за сравнение Европы с садом, а остального мира - с джунглями.  
Боррель связал конфликт на Украине с обновлением ЕС

Политик отметил, что его слова были "вырваны из контекста и неправильно истолкованы". Он объяснил, что "джунгли" - это не конкретные страны, а в целом мир беззакония и беспорядка.

"Некоторые неправильно истолковали эту метафору как проявление колониального евроцентризма. Я сожалею, если кто-то почувствовал себя оскорбленным <…> Моя отсылка к джунглям не имеет ни расистского, ни культурного, ни географического подтекста. К сожалению, джунгли есть везде, в том числе и сегодня на Украине", - написал Боррель в своем блоге.

13 октября во время выступления в бельгийском Брюгге, Боррель назвал "привилегированную" Европу – "садом", а окружающий ее мир – "джунглями", которые способны вторгнуться в "прекрасно работающий европейский механизм".

Заявление раскритиковали представители ОАЭ и МИД России. Официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила, что "европейский сад простроен за счет за счет варварского отношения к разграблению джунглей".

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