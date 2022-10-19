МВД сообщило о возбуждении 100 уголовных дел за дискредитацию ВС России

Ущерб от киберпреступности растет

МВД и Роскомнадзор ограничили доступ к полутора сотням интернет-ресурсов с призывами к дестабилизации и массовым беспорядкам в России. Об этом в среду заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Он выступил перед депутатами Госдумы в рамках парламентского часа. По статье о дискредитации вооружённых сил возбуждено более 100 уголовных дел. Ущерб от киберпреступности вырос на 20 процентов и составил 65 миллиардов рублей. Мошенники чаще всего звонят из колл-центров на территории Украины. Полиция в приграничных районах перешла на усиленный вариант несения службы.

"Среди новых вызовов - агрессивная политика коллективного Запада, откровенно провокационный и террористический характер действий правящего киевского режима. В этой связи проводится комплекс мероприятий по недопущению осложнения оперативной обстановки и своевременному реагированию на её изменения. Личный состав ряда территорий переведён на усиленный вариант ведения службы. Особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам", - сообщил Владимир Колокольцев.

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