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Москвичам рекомендовали "переобуть" машины уже на этих выходных

12:00
  • среда
  • 19 октября 2022

Погода будет портиться

Москвичам следует поменять летнюю резину на зимнюю уже на этих выходных.

С таким предупреждением выступила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Ожидается, что к концу недели резко снизится среднесуточная температура.

Среднесуточная температура становится довольно низкой, поэтому качество летней резины ухудшается, она становится более твердой, и у нее снижается коэффициент сцепления с асфальтом", - рассказала она РИА Новости.

При этом снега на этой неделе не ожидается, отметила синоптик.

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