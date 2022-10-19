Москвичам рекомендовали "переобуть" машины уже на этих выходных

Погода будет портиться

Москвичам следует поменять летнюю резину на зимнюю уже на этих выходных.

С таким предупреждением выступила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Ожидается, что к концу недели резко снизится среднесуточная температура.

Среднесуточная температура становится довольно низкой, поэтому качество летней резины ухудшается, она становится более твердой, и у нее снижается коэффициент сцепления с асфальтом", - рассказала она РИА Новости.

При этом снега на этой неделе не ожидается, отметила синоптик.

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