В Совфеде возмутились ценами на военное обмундирование

Сенаторам поручено разобраться в ситуации

Профильным комитетам Совета Федерации поручено разобраться в ситуации с ростом цен на обмундирование для военных. Сенаторы сочли цены необоснованными

"Действительно, цены на самое необходимое для комплектования у мобилизованных выросли до небес, непонятно почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски", - заявила на заседании спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Сенаторам дано поручение исправить ситуацию. Этим займутся Комитет по обороне и безопасности и Комитет по экономической политике, передает "Интерфакс".

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