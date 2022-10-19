ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде возмутились ценами на военное обмундирование

11:28
  • среда
  • 19 октября 2022

Сенаторам поручено разобраться в ситуации

Профильным комитетам Совета Федерации поручено разобраться в ситуации с ростом цен на обмундирование для военных. Сенаторы сочли цены необоснованными

Матвиенко поручила уравнять выплаты мобилизованным
Матвиенко: Россия готова остановить боевые действия на Украине на своих условиях

"Действительно, цены на самое необходимое для комплектования у мобилизованных выросли до небес, непонятно почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски", - заявила на заседании спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Сенаторам дано поручение исправить ситуацию. Этим займутся Комитет по обороне и безопасности и Комитет по экономической политике, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Призывники во время примерки формы
Призывники во время примерки формы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.