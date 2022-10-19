В России с коронавирусом госпитализировали 1583 человека

Скончались 92 пациента

За сутки в России госпитализированы 1583 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 19 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 10656 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 20859 человек, скончались 92 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1257 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 136. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 687 человек, в Московской области – 216.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21335087 случаев заболевания, зарегистрировано 389176 летальных исходов.

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