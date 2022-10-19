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Учащиеся из новых регионов России смогут сдать ЕГЭ в 2023 году по желанию

11:48
  • среда
  • 19 октября 2022

Подобная схема была у Крыма и Севастополя

ЕГЭ в 2023 году в новых российских регионах можно будет сдать по желанию.
Рособрнадзор опроверг включение в ЕГЭ вопросов о новых регионах

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях объявлен переходный период, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. У выпускников школ будет выбор между сдачей ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

 "Будет переходный период, право сдачи, как у Крыма и Севастополя когда-то, <...> добровольно. Мы тоже не будем в этом ограничивать", - сказал он (цитата по ТАСС).

При этом, если абитуриент из нового региона, сдавший ГВЭ, захочет поступить в российский вуз, то ему придется пройти вступительные испытания.

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