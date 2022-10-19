Названа необходимая сумма для восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка

Ущерб установили следователи России

Свыше 222,5 миллиарда рублей потребуется на восстановление Мариуполя в ДНР, и Рубежного и Северодонецка в ЛНР.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что на восстановление Мариуполя потребуется свыше 176 миллиардов рублей, Рубежного – почти 17 миллиардов рублей, Северодонецка – не менее 29,5 миллиарда рублей

Российские следователи продолжают работу по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских националистов.

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