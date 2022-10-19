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Пушилин заявил о неприемлемых условиях Киева в вопросе обмена пленными

12:10
  • среда
  • 19 октября 2022

Противнику безразлична судьба его бойцов

Украинская сторона зачастую выдвигает неприемлемые условия на переговорах по обмену военнопленными. Киевские переговорщики ведут себя как "флюгер", они должны сверять свои позиции со множеством кураторов, западных течений или даже с геополитической ситуацией, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Те условия, которые выставляет противник в рамках переговоров по обмену, они зачастую неприемлемы. Но противнику плевать абсолютно, особенно их кураторам, на простых ВСУшников, на простых их мобилизованных или участников теробороны. Они исходя из этого устраивают некую торговлю", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Он подчеркнул, что, несмотря на это, есть понимание: надо вытаскивать россиян, которые оказались в застенках украинского режима. Пушилин подчеркнул, что переговоры и обмены сейчас проходят в режиме тишины, информацию обнародуют только тогда, коглда достигнут результат. В частности, 17 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан.

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