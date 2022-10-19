В Петербурге открылась выставка, посвященная художественным промыслам

Она продлится до 23 октября

В Санкт-Петербурге открылась выставка "Культурное наследие и современность. Художественные промыслы России". Мастера и художники из разных регионов страны представят изделия ручной работы, этническую одежду, домашний декор, авторскую гастрономию и многое другое.

Гостей ждут выступления творческих коллективов и модные показы отечественных дизайнеров. Впервые широкой публике представят уникальные экспозиции "Высшей школы народных искусств" и музея миниатюры "Русский Левша", сообщает "ТВ Центр".

Выставка проходит в рамках Года культурного наследия народов России и продлится до 23 октября.

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