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В Петербурге открылась выставка, посвященная художественным промыслам

14:52
  • среда
  • 19 октября 2022

Она продлится до 23 октября

В Санкт-Петербурге открылась выставка "Культурное наследие и современность. Художественные промыслы России". Мастера и художники из разных регионов страны представят изделия ручной работы, этническую одежду, домашний декор, авторскую гастрономию и многое другое.

Гостей ждут выступления творческих коллективов и модные показы отечественных дизайнеров. Впервые широкой публике представят уникальные экспозиции "Высшей школы народных искусств" и музея миниатюры "Русский Левша", сообщает "ТВ Центр".

Выставка проходит в рамках Года культурного наследия народов России и продлится до 23 октября.

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Выставка художественных промыслов
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