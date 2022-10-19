Москвичей предупредили о приближении заморозков

Похолодает к выходным

Облачно, пасмурно, дождь. Правда, пока ещё относительно тепло. Но это ненадолго. Уже к выходным в Московском регионе обещают заморозки, сообщает "ТВ Центр".

Октябрь не радует горожан солнечными и спокойными днями. Дождь с порывистым ветром господствует в столице уже третьи сутки. И хотя сегодня температура воздуха плюс 11, уже в ночь с четверга на пятницу антициклон заставит столбики термометров опуститься ниже нуля.

Снега не предвидится, однако автомобилистам всё же рекомендуют поменять летнюю резину на более надёжную - с учётом неотвратимых холодов.

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