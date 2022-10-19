ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о приближении заморозков

14:57
  • среда
  • 19 октября 2022

Похолодает к выходным

Облачно, пасмурно, дождь. Правда, пока ещё относительно тепло. Но это ненадолго. Уже к выходным в Московском регионе обещают заморозки, сообщает "ТВ Центр".

Октябрь не радует горожан солнечными и спокойными днями. Дождь с порывистым ветром господствует в столице уже третьи сутки. И хотя сегодня температура воздуха плюс 11, уже в ночь с четверга на пятницу антициклон заставит столбики термометров опуститься ниже нуля.

Снега не предвидится, однако автомобилистам всё же рекомендуют поменять летнюю резину на более надёжную - с учётом неотвратимых холодов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Заморозки
Заморозки
Заморозки
Заморозки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.