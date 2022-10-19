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В Москве 45-летняя женщина отбилась от грабителя

15:00
  • среда
  • 19 октября 2022

Позже его задержали

Не из робкого десятка! Женщина смогла дать отпор грабителю в Хамовниках. Момент нападения попал на камеру.

Целью молодого человека была сумка, в которой как раз находилось 25 тысяч рублей. Схватив за руку свою жертву, попытался вырвать добычу. Но 45-летняя москвичка вцепилась в преступника мёртвой хваткой и начала громко кричать.

Злоумышленник не ожидал отпора и убежал. Но на свободе он гулял недолго: скоро его задержали полицейские. Налётчиком оказался 21-летний житель Саратовской области.

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