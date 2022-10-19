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Полицейский пострадал в ДТП на Красной Пресне

15:05
  • среда
  • 19 октября 2022

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

В аварии, которая произошла минувшим вечером на Красной Пресне, пострадали сразу два человека, в том числе полицейский. Момент столкновения попал на камеру наблюдения.

На кадрах видно, как патрульная машина пытается пересечь перекрёсток с включённым проблесковыми маячками. Но из-за автомобилей на соседней полосе водитель "Хёндэ" не сразу замечает движущийся транспорт и на полном ходу врезается в него.

В результате у служебного авто оказалась искорёжена правая сторона, а у гражданской - смяло переднюю часть. Водителя иномарки и сотрудника ППС госпитализировали. Остальным участникам помощь оказали на месте.

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