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В эндоскопическом центре Боткинской больницы провели 70 тысяч исследований

15:13
  • среда
  • 19 октября 2022

В центре тщательно продумана логистика

Более 70 тысяч исследований провели в эндоскопическом центре, созданном на базе Боткинской больницы почти год назад. Современная техника, новейшие методы диагностики и лечения, медперсонал высочайшего класса. Здесь созданы все условия, чтобы выявить онкологическое заболевание ЖКТ уже на ранней стадии, передает "ТВ Центр".

Логистика в центре продумана до мелочей, есть удобные холлы для ожидания. Учли и особенность процедуры: в центре используют лёгкую анестезию, которая не вызывает у человека дискомфорта.

"Здесь пациент приходит по направлению, совершенно бесплатно ему делают медикаментозный сон, говоря литературным языком, это внутривенный наркоз, но при этом пациент дышит сам, выполняет команды, заканчивается исследование - пациент просыпается", - рассказала руководитель эндоскопического центра Боткинской больницы Ирина Коржева.

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