Москва собрала участников фестиваля "Возрождаем традиции. Покров"

Были представлены сотни блюд и напитков

Всё разнообразие русской кухни представили молодые повара и кондитеры на фестивале "Возрождаем традиции. Покров". Здесь сотни блюд и напитков, которые наши предки готовили специально для праздника Покров.

Когда-то всё это можно было отведать и на ярмарках по всей России! Так что участникам фестиваля понадобились глубокие познания не только в самом приготовлении яств, но и в умении их подать. А также рассказать жюри об особенностях праздничного русского стола и этикета.

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