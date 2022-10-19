Старинная усадьба Суханово требует масштабной реставрации

Уже имеется план работ

В Подмосковье спасают старинную усадьбу Суханово. Уникальный ансамбль! Заповедное имение князей Волконских. Восхитительная архитектура и живописный парк. Однако после революции здания эксплуатировались нещадно. Но не реставрировались ни разу. В итоге пришли в упадок. Что мешает восстановить усадьбу?

Старинная усадьба Суханово - одна из самых красивых и загадочных. Это потомственное имение рода князей Волконских с храмом, под которым была фамильная усыпальница.

Храм-ротонда похож на римский Пантеон, он был построен в начале 19 века. По задумке архитектора, это было отдельное здание, а рядом во флигелях были богадельня и больница. Еще в ансамбль входили полуциркульная колоннада и колокольня - они не сохранились.

После революции в усадьбе была детская воспитательная колония для беспризорников, а с 1935 года - дом творчества архитекторов. Советские зодчие взялись за восстановление и перестройку корпусов - в церковном ансамбле появились крытые переходы. А над опустевшим семейным склепом обустроили столовую.

Здание снова стало храмом в начале 2010-х - на купол вернулся крест и возобновились службы. Сейчас уникальное архитектурное сооружение - в аварийном состоянии. Сильно разрушены колонны и ступени, повсюду трещины, течет и обваливается крыша.

Большинство зданий усадебного ансамбля построены в стиле русского классицизма. На общем фоне выделяется средневековый замок с башенками и парапетами. Несмотря на оригинальность, это бывшая людская, служебный флигель. Сейчас здесь здание администрации. На стенах тоже видны следы разрушений.

"Была такая байка, что этот дом был построен по эскизу молодого княжича, мальчика, но, по-моему, это не совсем исторически точный факт", - отметил Константин Маркус, профессор Международной академии архитектуры, советник Российской академии архитектуры, член Союза архитекторов России.

Главному дворцу в советские годы вернули облик русской усадьбы - сейчас здесь учатся дети. В интерьерах остались черты эпохи классицизма, поэтому в лицейских коридорах - колонны с лепниной, а в учебных классах - сводчатые потолки. Раньше здесь были комнаты в турецком и китайском стилях. Все, что осталось от богатой обстановки прошлого, сейчас умещается здесь. Оригинальное кресло с амурами, мягкие гарнитуры, скульптуры и торшеры.

"Это именно то, что было сюда завезено в разные годы - старинные изделия, что здесь были, мебель, которой пользовались", - отметил Андрей Ларин, директор Дома творчества "Суханово".

На территории усадьбы было множество хозяйственных и парковых построек. Теперь оранжереи и теплицы остались только на архивных фотографиях.

Сейчас ансамбль требует масштабной полноценной реставрации - чтобы восстановить все, что уцелело и воссоздать из руин утраченное. Есть план работ, но не хватает финансирования. Дворянская подмосковная усадьба с памятниками культуры федерального значения рискует превратиться в живописный парк.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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