Детеныш гигантских цепкохвостых сцинков родился в Московском зоопарке

Этот вид на грани исчезновения

В Московском зоопарке родился детёныш редкого вида рептилий - гигантских цепкохвостых сцинков. Правда, пока его размеры не столь внушительны, как название.

В природе на Соломоновых островах сцинки могут достигать в длину 70 сантиметров. А этот ещё совсем крохотный, запросто помещается на ладони. С любопытством осматривает пространство вокруг и, похоже, ничего не боится.

Сцинки на грани исчезновения, в неволе размножаются плохо. Чтобы появился этот детёныш, потребовалось четыре года. Его родители и сами попали в Московский зоопарк случайно: их конфисковали у браконьеров.

Для молодой пары воссоздали привычную для них обстановку тропиков и особый экваториальный климат. И вот старания биологов наконец увенчались успехом.

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