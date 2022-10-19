МВД настаивает на передаче Минздравом данных о состоящих на учете у психиатров

Это поможет предотвратить преступления с массовой стрельбой

Глава МВД предложил законодательно закрепить передачу Минздравом полиции данных о состоящих на психоневрологическом учете. Владимир Колокольцев убежден, что это поможет предупреждать преступления, аналогичные случаю в ижевской школе, где бывший ученик убил 17 и ранил 23 человека.

Колокольцев признал: проблема в том, что полиция не знает граждан, состоящих на учете в психоневрологических диспансерах и вынашивающих подобного рода планы.

"Наша позиция здесь с Минздравом коренным образом расходится. Медики считают, что это будет разглашением врачебной тайны, когда они нас будут ставить в известность о подобных гражданах. Но мы настаиваем… о таких психически больных органы внутренних дел должны быть оповещены заранее, для того чтобы предотвратить подобного рода страшные преступления", - заявил глава МВД во время "Правительственного часа" в Госдуме.

По данным министра, с 2017 года 40 подобных преступлений было пресечено на стадии подготовки. Колокольцев убежден, что основной упор в предупреждении преступлений со стрельбой нужно делать на профилактику, передает "Интерфакс".

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