ВСУ начали наступление на Херсонскую область

Атаки отражены
Украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области.
Об этом в среду, 19 октября, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"После артиллерийской подготовки группировка укронацистов перешла в наступление. На данном этапе все атаки отражены", - сообщил он в своем telegram-канале.
В свою очередь врио губернатора Владимир Сальдо заверил, что региону хватил сил, чтобы отразить наступление украинских войск и перейти в контрнаступление. Сдавать Херсон ВСУ никто не планирует.
Ранее власти Херсонщины организовали эвакуацию жителей на левый берег Днепра. По последним данным, уже переехали почти 40% жителей области.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"