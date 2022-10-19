ВСУ начали наступление на Херсонскую область

Атаки отражены

Украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области.

Об этом в среду, 19 октября, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"После артиллерийской подготовки группировка укронацистов перешла в наступление. На данном этапе все атаки отражены", - сообщил он в своем telegram-канале.

В свою очередь врио губернатора Владимир Сальдо заверил, что региону хватил сил, чтобы отразить наступление украинских войск и перейти в контрнаступление. Сдавать Херсон ВСУ никто не планирует.

Ранее власти Херсонщины организовали эвакуацию жителей на левый берег Днепра. По последним данным, уже переехали почти 40% жителей области.

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