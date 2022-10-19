Эрдоган договорился с Путиным о создании газового хаба в Турции

Через него можно будет поставлять топливо в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о создании газового хаба в Турции.

Европа сможет использовать российский газ, прошедший через этот хаб. Об этом ранее говорил российский лидер, подчеркнул Эрдоган.

"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба", - заявил президент Турции.

Идею создания газового хаба в Турции обсудили 13 октября российский и турецкий президенты. После этого президент Турции Реджер Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара уже дали распоряжение министрам энергетики начать работу в этом направлении, создать газовый хаб рассчитывают в кратчайшие сроки.

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