Вашингтон предупредили о слабости американской армии

ВС США едва хватит на один региональный конфликт

Вооруженные силы США слабы и неспособны обеспечить защиту национальных интересов страны. К такому выводу пришел исследовательский институт Heritage Foundation, опубликовавший индекс американской военной мощи на 2023 год.

Полученные армией оценки оказались самыми низкими за всю девятилетнюю историю существования индекса. По мнению экспертов, ВС США могут не справиться даже с одним региональным конфликтом, пишет The Wall Street Journal.

Специалисты отмечают, что Военно-морские силы, к примеру, неспособны остановить продолжающееся сокращение американского флота. За последние пять лет ведомство недовыполняло планы военного судостроения в среднем на десять кораблей в год. Задержки с техническим обслуживанием и незавершенные проекты связывают со слишком интенсивной эксплуатацией флота.

Очень слабую оценку получили ВВС. Здесь дела обстоят еще хуже, чем на флоте - из-за устаревших самолетов и плохой подготовки пилотов. Вдобавок, численность истребителей и бомбардировщиков сократилась примерно на 40% от того, что было у Штатов в 1980-х годах.

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