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Вашингтон предупредили о слабости американской армии

13:15
  • среда
  • 19 октября 2022

ВС США едва хватит на один региональный конфликт

Вооруженные силы США слабы и неспособны обеспечить защиту национальных интересов страны. К такому выводу пришел исследовательский институт Heritage Foundation, опубликовавший индекс американской военной мощи на 2023 год.

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Полученные армией оценки оказались самыми низкими за всю девятилетнюю историю существования индекса. По мнению экспертов, ВС США могут не справиться даже с одним региональным конфликтом, пишет The Wall Street Journal.

Специалисты отмечают, что Военно-морские силы, к примеру, неспособны остановить продолжающееся сокращение американского флота. За последние пять лет ведомство недовыполняло планы военного судостроения в среднем на десять кораблей в год. Задержки с техническим обслуживанием и незавершенные проекты связывают со слишком интенсивной эксплуатацией флота.

Очень слабую оценку получили ВВС.  Здесь дела обстоят еще хуже, чем на флоте - из-за устаревших самолетов и плохой подготовки пилотов. Вдобавок, численность истребителей и бомбардировщиков сократилась примерно на 40% от того, что было у Штатов в 1980-х годах.

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