Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Весам следует проявить терпимость, а Козерогам быть более гибкими

Овны

Вы можете обнаружить, что пропустили дедлайн на работе или забыли с чем-то поздравить любимого человека. Посмотрите в календарь, пока не поздно! А если время упущено - думайте, как загладить вину.

Тельцы

Могут возникнуть проблемы с учебой или здоровьем, особенно если вы их накопили, но надеялись проскочить. Но начать решать их лучше раньше, не дожидайтесь тупиковой ситуации.

Близнецы

Вас ожидает день повышенной конфликтности и нарушенных коммуникаций. Сегодня и завтра лучше не вести важных переговоров, переписок, созвонов. Займитесь рутиной.

Раки

У вас есть возможность разобраться в отношениях с членами семьи и понять причины их поступков. А вот с романтикой все сложнее: личная жизнь может буксовать.

Львы

Луна в вашем знаке отлично устроилась и пользуется благами и Марса, и Венеры. Это дает вам отличные перспективы в любых делах. Действуйте, не сомневайтесь в себе!

Девы

Вам сегодня не стоит ходить в салоны красоты, спортзалы, а также устраивать разборки с детьми. Кстати, не слишком ли высокие требования вы к ним предъявляете?

Весы

Меркурий и Солнце в вашем знаке, и это сущий кошмар для вашего окружения. Постарайтесь проявлять терпимость, думать над выражением эмоций и своими поступками. Ваши близкие и коллеги ни в чём не виноваты.

Скорпионы

Звезды предупреждают вас о необходимости заботиться о здоровье и одеваться по погоде. Сегодня и завтра сделайте это приоритетом: с осенним холодом лучше не шутить.

Стрельцы

У вас не все в порядке с друзьями: вероятно, в ухудшении ваших отношений играет роль зависть. Подумайте над этим, возможно, вы что-то поймете.

Козероги

Ваш Плутон сегодня сражается с Солнцем и Венерой в Весах, которые препятствуют вашим успехам. Будьте более гибкими, не бойтесь на время отступить.

Водолеи

Довольно мрачный день, когда нужно поберечься. Избегайте мест скопления людей, не посещайте массовых мероприятий и возвращайтесь домой до наступления темноты.

Рыбы

Кто-то может попытаться поссорить вас с деловым партнером или любимым человеком. Вы действительно считаете, что можно доверять словам абсолютно незнакомых вам людей?

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