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Академик РАН Валерий Рубаков умер во время командировки

13:43
  • среда
  • 19 октября 2022

Ученому было 67 лет

Во время командировки в Саров Нижегородской области скончался российский физик-теоретик, академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Валерий Рубаков, передает ТАСС со ссылкой на представителя РАН.

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"Валерий Анатольевич умер, внезапно. В ходе рабочего визита в Саров. Предварительная причина - тромб оторвался. Он был выдающимся ученым, открытым, светлым человеком. Ему было всего 67 лет. Большая потеря для мировой науки", - сообщил собеседник агентства.

Как уточняется в заметке, Рубаков был одним из ведущих мировых специалистов в области физики элементарных частиц, квантовой теории поля и космологии. Стоял у истоков создания современной инфляционной теории Вселенной, является автором более 160 научных работ.

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Валерий Рубаков
Валерий Рубаков
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