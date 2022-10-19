"Не понимаю, что я сейчас сделал": россиянин взял в заложники сына и ранил его

Ребенок в больнице

Пьяный житель Ленинградской области запер девятилетнего сына в квартире и ранил его ножом.

Инцидент произошел в одной из квартир дома №5/к1 на Столичной улице в городе Кудрово. 38-летний мужчина, который ранее поругался с женой и уже два месяца жил один, подкараулил своего девятилетнего сына по дороге в школу. Затем преступник закрылся с ним в квартире и начал угрожать жене, которая находилась на лестничной клетке. Мужчина был нетрезв, он ранил своего сына ножом в шею.

Прибывшие на место происшествия полицейские и бойцы спецподразделения "Гром" обезоружили мужчину. Ребенка доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Отца ребенка доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На допросе мужчина объяснил свой поступок местью супруге, которая якобы ему изменяла. На вопрос полиции "А ребенок при чем?" признался, что сам не понимает, что натворил.

"Я не понимаю. Просто не понимаю, что я сейчас сделал", - приводит его слова портал 47news.

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