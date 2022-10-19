Министр обороны Китая призвал армию к бдительности

КНР вступает в период сложных условий в сфере нацбезопасности
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что вооруженным силам КНР нужно сохранять бдительность и обучаться.
"Военным надо поддерживать высокий уровень бдительности, всегда быть готовыми к войне и решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы страны в области ее развития", - приводит слова главы ведомства South China Morning Post.
Вэй Фэнхэ добавил, что Китай вступает в период сложных и угрожающих условий в сфере нацбезопасности.
16 октября Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая ускорить обучение войск и создание новых стратегий действия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"