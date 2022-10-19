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Министр обороны Китая призвал армию к бдительности

13:56
  • среда
  • 19 октября 2022

КНР вступает в период сложных условий в сфере нацбезопасности

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что вооруженным силам КНР нужно сохранять бдительность и обучаться.

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"Военным надо поддерживать высокий уровень бдительности, всегда быть готовыми к войне и решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы страны в области ее развития", - приводит слова главы ведомства South China Morning Post.

Вэй Фэнхэ добавил, что Китай вступает в период сложных и угрожающих условий в сфере нацбезопасности.

16 октября Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая ускорить обучение войск и создание новых стратегий действия.

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