Министр обороны Китая призвал армию к бдительности

КНР вступает в период сложных условий в сфере нацбезопасности

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что вооруженным силам КНР нужно сохранять бдительность и обучаться.

"Военным надо поддерживать высокий уровень бдительности, всегда быть готовыми к войне и решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы страны в области ее развития", - приводит слова главы ведомства South China Morning Post.

Вэй Фэнхэ добавил, что Китай вступает в период сложных и угрожающих условий в сфере нацбезопасности.

16 октября Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая ускорить обучение войск и создание новых стратегий действия.

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