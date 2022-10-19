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Россиянина с дроном задержали власти Норвегии на Шпицбергене

13:57
  • среда
  • 19 октября 2022

Изъяты беспилотник и носители информации

Гражданин России задержан норвежской полицией в Хаммерфесте. Его обвинили в управлении беспилотником на Шпицбергене и нарушении закона о санкциях.

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Имя 47-летнего мужчины с российским и британским гражданством власти не называют. У задержанного изъяты дроны и электронные устройства. В полиции заявили, что записи с беспилотников будут иметь важнейшее значение для расследования. Обвиняемый будет находиться под стражей в течение двух недель.

Ранее из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Ферде. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло не потерпит наблюдения с помощью подобных аппаратов за критически важными объектами. Норвежские власти за последние дни задержали шестерых россиян по подозрению в нелегальной съемке объектов с помощью дронов, передает ТАСС.

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