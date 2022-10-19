Минздрав зарегистрировал еще один препарат против ковида

Его использование разрешено только в стационарах

Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции, передает РИА Новости. Лекарство получило название "Амбервин Пульмо".

"Показания к применению: лечение новой коронавирусной инфекции среднетяжелого течения в составе комплексной терапии вирусного поражения легких", - говорится в государственном реестре лекарственных средств.

Уточняется, что принимать препарат можно ингаляционно и внутримышечно. Его использование разрешено только в стационарах.

Противопоказаниями являются беременность, период грудного вскармливания возраст до 18 лет и повышенная чувствительность к действующему веществу.

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