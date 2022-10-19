ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав зарегистрировал еще один препарат против ковида

13:58
  • среда
  • 19 октября 2022

Его использование разрешено только в стационарах

Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции, передает РИА Новости. Лекарство получило название "Амбервин Пульмо".
Игра с огнем: как и зачем американцы создали суперковид

"Показания к применению: лечение новой коронавирусной инфекции среднетяжелого течения в составе комплексной терапии вирусного поражения легких", - говорится в государственном реестре лекарственных средств.

Уточняется, что принимать препарат можно ингаляционно и внутримышечно. Его использование разрешено только в стационарах.

Противопоказаниями являются беременность, период грудного вскармливания возраст до 18 лет и повышенная чувствительность к действующему веществу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.