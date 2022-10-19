ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: ВС продолжили наносить удары по системам энергетики Украины

14:13
  • среда
  • 19 октября 2022

На Купянском направлении поражены подразделения бригад ВСУ, а также иностранных наемников

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду, что в течение суток Вооруженные силы продолжали наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.

ВСУ начали наступление на Херсонскую область
Минобороны показало работу ЗРК "Тор" в ходе спецоперации

Также отмечено, что на Купянском направлении поражены подразделения бригад ВСУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военных. На Краснолиманском направлении отражены попытки ВСУ форсировать реку Жеребец. Уничтожено более 30 националистов.

Как добавили в Минобороны, на Николаево-Криворожском направлении поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирования наемников "Иностранный легион". Ликвидировано более 120 военных ВСУ и наемников.

Кроме того, стало известно об уничтожении трех складов боеприпасов в Харьковской и Николаевской областях. В Харьковской и Одесской областях уничтожены две пусковые установки С-300. Сбиты 12 украинских беспилотников, самолет Су-25, перехвачены 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Удар по критической инфраструктуре Украины
Удар по критической инфраструктуре Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.