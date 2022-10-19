Минобороны: ВС продолжили наносить удары по системам энергетики Украины

На Купянском направлении поражены подразделения бригад ВСУ, а также иностранных наемников

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду, что в течение суток Вооруженные силы продолжали наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.

Также отмечено, что на Купянском направлении поражены подразделения бригад ВСУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военных. На Краснолиманском направлении отражены попытки ВСУ форсировать реку Жеребец. Уничтожено более 30 националистов.

Как добавили в Минобороны, на Николаево-Криворожском направлении поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирования наемников "Иностранный легион". Ликвидировано более 120 военных ВСУ и наемников.

Кроме того, стало известно об уничтожении трех складов боеприпасов в Харьковской и Николаевской областях. В Харьковской и Одесской областях уничтожены две пусковые установки С-300. Сбиты 12 украинских беспилотников, самолет Су-25, перехвачены 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

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