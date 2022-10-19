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Минобороны: пытавшийся захватить ЗАЭС украинский десант уничтожен

14:17
  • среда
  • 19 октября 2022

Атака отбита

Вооруженные силы Украины в среду рано утром пытались захватить Запорожскую атомную электростанцию. Как сообщили в российском Минобороны, в операции участвовали две роты ВСУ.

"Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов", - заявили в Минобороны.

Российские войска уничтожили десант ВСУ. В результате уничтожены 90 украинских военнослужащих и 14 лодок.

В Минобороны также рассказали, что в течение суток артиллерия ВСУ выпустила 13 снарядов по северной окраине Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Ответным огнем огневые средства противника были подавлены.

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