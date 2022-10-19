ВКС России уничтожили 120 наемников и боевиков ВСУ под Николаевом

Ликвидированы подразделения двух бригад ВСУ

ВКС России уничтожили подразделения иностранных наемников и двух бригад ВСУ под Николаевом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На николаево-криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наемников "Иностранный легион", - заявил генерал.

По данным Минобороны, за сутки на этом направлении ликвидировано более 120 военнослужащих ВСУ и наемников. Уничтожено восемь бронемашин. Кроме того, в Николаевской области ликвидировано три склада боеприпасов.

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