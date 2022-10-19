Израиль отказался поставлять Украине вооружения

Заявление сделал министр обороны страны

Израиль официально заявил, что не будет поставлять Украине вооружения.

"Я - министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу четко заявить, что мы не будем продавать оружие Украине", - заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, которого цитирует РБК.

Ранее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине. Он объяснил это тем, что Иран якобы начал поставки баллистических ракет для России.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова Шая так: "Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами".

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